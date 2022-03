SobeDesce: de Alexandre de Moraes a Bia Kicis

SOBE

Alexandre de Moraes

A ameaça do ministro do STF de tirar do ar o Telegram surtiu efeito: o aplicativo bloqueou três canais ligados ao blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, investigado no inquérito sobre milícias digitais no Supremo.

Tarcísio de Freitas

Mesmo desconhecido de boa parte do eleitorado paulista, o ministro apareceu bem nas primeiras pesquisas para governador do estado.

Commodities

Os preços do petróleo, minério de ferro e grãos iniciaram um forte movimento de alta depois da invasão russa na Ucrânia.

DESCE

Bia Kicis

Depois de ser suspensa no Instagram, a deputada federal teve os seus vídeos retirados do ar pelo YouTube durante sete dias. O motivo é o de sempre: o hábito de divulgar informações falsas.

Donald Trump

A declaração de que a invasão da Ucrânia foi um movimento “genial” de Putin deixou o ex-presidente em maus lençóis com a opinião pública americana.

Dólar

Mesmo com a instabilidade provocada pelo ditador russo, a cotação da moeda americana frente ao real continua a cair.

Publicado em VEJA de 9 de março de 2022, edição nº 2779