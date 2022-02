SobeDesce: da Fiocruz a Mario Frias

SOBE

Fiocruz

A fundação liberou o primeiro lote da vacina contra a Covid-19 feita 100% no país e fabricada em parceria com a AstraZeneca.

Elon Musk

O bilionário CEO da Tesla presenteou uma instituição de caridade com 5,7 bilhões de dólares. Com isso, tornou-se o segundo maior doador dos Estados Unidos, atrás apenas do ex-casal Bill Gates e Melinda Gates.

Chelsea

Pela primeira vez, o clube inglês tornou-se campeão do Mundial de Clubes, ao vencer o Palmeiras em partida disputada em Abu Dhabi.

DESCE

Mario Frias

O secretário especial de Cultura colocou em dúvida a causa de morte do ator Paulo Gustavo, que foi por coronavírus, sem apresentar prova alguma.

Kim Kataguiri

O deputado federal do DEM-SP teve de pedir desculpas em sessão na Câmara depois de fazer críticas à criminalização do Nazismo durante um recente podcast do canal Flow.

Alec Baldwin

O ator e outros membros da produção de Rust estão sendo processados pela família da diretora morta no set de gravações do filme.

Publicado em VEJA de 23 de fevereiro de 2022, edição nº 2777