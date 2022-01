SobeDesce: de Bob Dylan ao Telegram

SOBE

Bob Dylan

O cantor e compositor americano de 80 anos garantiu uma bela aposentadoria ao vender por 200 milhões de dólares seu catálogo de músicas para a Sony.

Vacinação infantil

A imunização das crianças é um sucesso absoluto. Somente em São Paulo, mais de 300 000 menores receberam a primeira dose em três dias de campanha.

Embraer

A empresa nacional fechou contrato de quase 4 bilhões de dólares com a companhia americana Azorra para a entrega de cinquenta aeronaves.

DESCE

Telegram

O aplicativo entrou na mira do TSE e do MPF depois de ter ignorado pedidos de informações de autoridades brasileiras e pode ter o serviço cancelado por aqui.

Joe Biden

Sem perceber que seu microfone estava ligado, o presidente americano ofendeu um jornalista da Fox News que havia acabado de lhe fazer uma pergunta sobre inflação no país.

Jovem Pan News

Passados três meses de sua estreia, a emissora virou campeã do traço: não ficou entre os cinquenta canais com maiores audiências no mês de dezembro.

Publicado em VEJA de 2 de fevereiro de 2022, edição nº 2774