SobeDesce: da soja a Augusto Heleno

SOBE

Soja

As exportações brasileiras do grão chegaram a 84,2 milhões de toneladas entre janeiro e novembro, a melhor marca da história do país.

Bilionários

A parcela de super-ricos está maior que no início da pandemia: eles detêm agora 3,5% da riqueza global, enquanto em 2020 esse porcentual era de 2%.

Viagra

Segundo um estudo recente realizado com mais de 7 milhões de pacientes, o medicamento para disfunção erétil pode reduzir o risco de desenvolver Alzheimer.

DESCE

Augusto Heleno

O ministro-chefe do GSI foi convocado para explicar na Câmara a autorização a sete projetos de exploração de ouro numa região praticamente intocada da Amazônia.

Facebook

O Procon de São Paulo multou a empresa em 11 milhões por falhas no aplicativo de trocas de mensagens ocorridas no dia 4 de outubro. Cabe recurso.

Olimpíada de Pequim

Estados Unidos e Austrália anunciaram um boicote aos Jogos de Inverno de 2022 em razão do que consideram abusos aos direitos humanos no país.

Publicado em VEJA de 15 de dezembro de 2021, edição nº 2768