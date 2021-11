SobeDesce: de Rosa Weber a Milton Ribeiro

SOBE

Rosa Weber

A partir do voto da ministra, o STF formou maioria a respeito da inconstitucionalidade das emendas de relator (o orçamento secreto), mantendo a suspensão da prática no Congresso.

Singapura

O país adotou medida radical contra o negacionismo: os gastos médicos de pessoas com Covid-19 que se negaram a ser vacinadas não serão mais cobertos pelo governo.

Copacabana

É a praia brasileira mais bem colocada no ranking das 25 mais belas do mundo, segundo a revista americana Travel + Leisure.

DESCE

Milton Ribeiro

Descontentes com a desastrosa gestão do ministro da Educação, 25 funcionários pediram demissão coletiva do Inep, órgão responsável pelo Enem.

Sebástian Piñera

Suspeito de corrupção, o presidente do Chile enfrenta um processo de impeachment aberto pela Câmara dos Deputados do país.

Air France

O site da companhia aérea francesa vende passagens Rio-Paris, ida e volta, mas deixa os passageiros no retorno ao país, sem nenhuma assistência nem reembolso, em Fortaleza.

Publicado em VEJA de 17 de novembro de 2021, edição nº 2764