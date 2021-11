SobeDesce: dos juros ao União Brasil

SOBE

Juros

A sucessão de altas da taxa tende a prosseguir na próxima reunião do Copom, agendada para o início de dezembro. Com isso, a Selic deve chegar a 9,25% até o fim do ano.

Cinema nacional

Foram arrecadados 116,3 milhões de reais nas bilheterias das salas do país em outubro, o melhor desempenho desde o início da pandemia.

Tamara Klink

A filha de 24 anos do navegador Amyr Klink completou a travessia-solo do Atlântico em um veleiro. Ela é a mais jovem aventureira do mundo a realizar essa façanha.

DESCE

União Brasil

O ex-DEM-PSL já havia perdido Rodrigo Pacheco para o PSD. Agora, deixou escapar para a mesma sigla o apresentador Datena, outro presidenciável.

Caminhoneiros

Apesar das muitas ameaças, a greve marcada para a última segunda, 1º, mostrou-se um fracasso, com baixíssima adesão.

Joseph Blatter

Acusado de diversos crimes pelo MP da Suíça, incluindo fraude, o ex-presidente da Fifa pode ir para a cadeia. Outro cartola europeu, o ex-jogador Michel Platini, corre o mesmo risco.

Publicado em VEJA de 10 de novembro de 2021, edição nº 2763