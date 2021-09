SobeDesce: de Luiz Fux a Carlos Bolsonaro

SOBE

Luiz Fux

O presidente do STF foi um dos ministros que garantiram maioria no Supremo à constitucionalidade da lei que garante a autonomia do Banco Central.

Comprovante de vacina

A exemplo do que já ocorre no exterior, o documento será exigido aqui em algumas cidades para a entrada em eventos e estabelecimentos como bares e restaurantes.

Londres

A capital inglesa é a melhor cidade para viver no mundo, segundo ranking elaborado pelo Boston Consulting Group.

DESCE

Carlos Bolsonaro

Suspeito de praticar “rachadinha”, o vereador do Republicanos-RJ e filho Zero Dois do presidente terá os sigilos fiscal e bancário quebrados por ordem do TJ.

Sérgio Camargo

O MP do Trabalho pediu o afastamento do presidente da Fundação Palmares, que é acusado de assédio moral por funcionários.

Eric Clapton

O guitarrista inglês lançou a música This Has Gotta Stop (Isso tem que parar), nova desafinada dele na linha negacionista em relação à pandemia.

Publicado em VEJA de 8 de setembro de 2021, edição nº 2754