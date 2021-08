SobeDesce: do antibolsonarismo a Sérgio Reis

SOBE

Antibolsonarismo

De acordo com a última pesquisa XP-Ipespe para o Palácio do Planalto em 2022, 61% dos entrevistados declararam que não pretendem votar no presidente, o campeão de rejeição do levantamento.

Vendas de livros

A comercialização de obras no país cresceu 50% no primeiro semestre, impulsionada por ofertas e redes sociais.

Manchester City

O time inglês lidera o ranking dos clubes com elencos mais valiosos do mundo com a cifra de quase 7 bilhões de reais, segundo o site Transfermarkt.

DESCE

Milton Ribeiro

O ministro da Educação declarou que a presença nas escolas de crianças com necessidades especiais atrapalha o aprendizado dos demais alunos.

Sérgio Reis

O cantor foi alvo de representação de 29 subprocuradores por ter dito que caminhoneiros parariam o país até que ministros do STF fossem afastados.

Raphael Montenegro

O secretário da Administração Penitenciária do Rio foi preso sob suspeita de negociar acordos para garantir regalias a detentos do CV no estado.

Publicado em VEJA de 25 de agosto de 2021, edição nº 2752