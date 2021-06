SobeDesce: da Novavax a Luciano Huck

SOBE

Novavax

Na última fase de testes nos Estados Unidos, a promissora vacina contra a Covid-19 que a farmacêutica está desenvolvendo obteve 90% de eficácia.

MacKenzie Scott

A ex-esposa de Jeff Bezos doou 2,7 bilhões de dólares a 286 instituições, como o Alvin Ailey American Dance Theater e fundos de igualdade racial e jornalismo.

Taj Mahal

O ponto turístico mais visitado da Índia reabriu para o público graças à expressiva queda de casos de coronavírus entre a população do país.

DESCE

Luciano Huck

Ao renovar com a Globo, ele pulou fora do páreo de 2022. É a segunda vez que o apresentador desiste no meio da caminho. Na terceira, pode pedir música no Fantástico.

Coca-Cola

Perdeu 4 bilhões de dólares em valor de mercado depois que Cristiano Ronaldo recomendou trocar o refrigerante por água durante a Eurocopa.

Viktor Orbán

O Parlamento húngaro aprovou projeto do ultraconservador premiê proibindo conteúdos considerados pró-LGBT para crianças.

Publicado em VEJA de 23 de junho de 2021, edição nº 2743