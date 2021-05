SobeDesce: de Arthur Lira a Ricardo Salles

SOBE

Arthur Lira

Como prometido pelo novo presidente da Câmara, o projeto de reforma administrativa foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Ele segue agora para o plenário da Casa.

Butantan

O instituto paulista teve o aval da Anvisa para testes em humanos de um soro desenvolvido contra o coronavírus.

BTG Pactual

Na briga permanente com a XP pelos escritórios de agentes autônomos, o banco de André Esteves fechou acordo com a Acqua-Vero, um gigante com 20 000 clientes e carteira de 8,5 bilhões de reais.

DESCE

Ricardo Salles

A Polícia Federal viu fortes indícios de participação do polêmico ministro do Meio Ambiente em um esquema de contrabando florestal.

João de Deus

Atualmente em prisão domiciliar, o médium foi condenado a dois anos e seis meses de reclusão por violação sexual mediante fraude. Assim, as penas impostas a ele já ultrapassam mais de seis décadas.

Marcos Molina

O fundador da Marfrig enfrenta uma acusação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por uso de informação privilegiada.

Publicado em VEJA de 02 de junho de 2021, edição nº 2740