SobeDesce: da ‘Nasa’ chinesa a Ernesto Araújo

SOBE

“NASA” chinesa

Em feito histórico, uma nave da agência espacial do país asiático pousou em Marte no último sábado, 15. Foi o primeiro jipe-robô de uma nação que não os Estados Unidos a descer no planeta vermelho.

Brazilian Storm

O furacão verde-amarelo nas ondas continua fazendo estragos. De forma inédita, três brasileiros encabeçam o ranking do Campeonato Mundial de Surf.

Warner/Discovery

A fusão das duas empresas deu origem ao novo gigante do streaming e incendiou de vez a guerra nesse mercado.

DESCE

Ernesto Araújo

Ao negar críticas à China e com a vergonhosa submissão ao governo Trump, o ex-chanceler é o favorito do momento para levar o disputado prêmio de Pinóquio da CPI da Covid.

Workaholic

Alerta aos adeptos do tudo em nome da carreira: trabalhar mais de 55 horas por semana causa risco de morte, segundo estudo da OMS e da OIT.

Copacabana Palace

Por promover festa em meio às restrições da pandemia, o hotel carioca foi multado em mais de 15 000 reais.

Publicado em VEJA de 26 de maio de 2021, edição nº 2739