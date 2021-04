SobeDesce: de Renan Calheiros a Ciro Gomes

SOBE

Renan Calheiros

Rindo à toa com tantas mancadas governistas na CPI (além das falas do general Ramos e de Paulo Guedes sobre a China), o senador alagoano está sonhando alto: quer ser vice de Lula em 2022.

Vale

A empresa obteve 30,5 bilhões de reais de lucro líquido no primeiro trimestre, um avanço superior a 3 000% em relação ao mesmo período do ano passado.

Paulo Guedes

Com mais algumas trocas na sua equipe (veja reportagem na pág. 46), o ministro ganhou articulação política com o Congresso e mostrou ao mercado que deseja permanecer no governo.

DESCE

Ciro Gomes

A contratação do marqueteiro João Santana, responsável pelas campanhas petistas e todo enrolado na Lava-Jato, afastou possíveis aliados de centro e reforçou a imagem de quem se acha acima do bem e do mal.

Oscar

A transmissão deste ano teve o pior ibope televisivo da história da cerimônia, com uma queda de 58,3% em relação à audiência registrada em 2020.

Ibrahimovic

A Uefa abriu investigação relacionada a uma suposta ligação do atacante sueco a sites de apostas. O caso pode tirar o jogador da disputa da Eurocopa 2021 e até encerrar sua carreira.

Publicado em VEJA de 5 de maio de 2021, edição nº 2736