Sob suspeita de embriaguez, deputado do PL é detido pela polícia após atirar em bar de SP

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Deputado estadual Marcelo Aguiar (PL-SP) foi detido na madrugada após sacar e disparar uma arma em um bar na capital paulista, estando supostamente embriagado. Ninguém ficou ferido. O parlamentar, defensor de pautas bolsonaristas, foi liberado devido à imunidade política. A polícia investiga o incidente.

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O deputado estadual Marcelo Aguiar (PL-SP) foi preso na madrugada desta segunda-feira, 19, após sacar uma arma e fazer disparos em um bar na Vila Nova Conceição, zona sul e nobre da capital paulista, enquanto demonstrava estado de embriaguez.

A situação levou testemunhas a acionarem a Polícia Militar, que foi ao local e já encontrou o parlamentar do lado de fora do estabelecimento comercial, onde foi detido e encaminhado pelas autoridades para uma delegacia em Pinheiros.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Aguiar teria se desentendido com outras pessoas e o disparo de sua arma teria ocorrido de maneira acidental — o que ainda vai ser apurado. A arma, uma pistola calibre 380, foi apreendida e vai passar por perícia. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo no 14º Distrito Policial.

Apesar do disparo, não houve registro formal de nenhuma pessoa ferida na ocasião.

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O deputado foi ouvido e teria sido liberado ainda na madrugada, não tendo ficado detido justamente porque possui imunidade política. As investigações serão conduzidas pelo 15° DP.

Marcelo Aguiar sempre se posicionou politicamente como um defensor das pautas conservadoras, seguindo a cartilha programática da direita bolsonarista. Ele afirma ter “valores cristãos” e se guiar “pela defesa da família”.

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Marcelo Aguiar é economista, casado e pai de dois filhos. “Sua atuação parlamentar é pautada por firmeza ética, preparo técnico e sensibilidade social”, diz um texto de sua biografia no site da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Nascido em 1973 e eleito deputado estadual em 2022, ele é membro titular da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) e presidiu a CPI da Pedofilia. Em 2018, não conseguiu se reeleger para o cargo.

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Antes de ser deputado estadual, foi vereador da capital paulista em 2008 e deputado federal em 2010, posto que ocupou até 2018 (dois mandatos).

VEJA entrou em contato com o PL e com a Alesp, mas não obteve retorno até o momento da publicação deste texto. O espaço continua aberto.