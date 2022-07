Sob olhares de Bolsonaro, Congresso promulga PEC das Bondades

Em sessão marcada pela presença inabitual do presidente Jair Bolsonaro, o Congresso Nacional promulgou nesta quinta-feira, 14, a emenda constitucional que autoriza a criação de um “estado de emergência” no país. A medida é uma forma de contornar a legislação e permitir que o governo aumente o valor oferecido a benefícios sociais às vésperas das eleições, uma vez que esses recursos ficam fora do teto de gastos. A promulgação do texto foi feita em sessão do Congresso com as presenças dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); e parlamentares.

Entre outros pontos, o texto autoriza o aumento de repasse ao Auxílio Brasil, amplia o vale-gás e cria um “voucher” para caminhoneiros e taxistas, que sofreram nos últimos meses os impactos dos aumentos de valor dos combustíveis. Segundo a emenda, todos os benefícios acabam em dezembro, pouco depois do período eleitoral. O governo prevê começar os pagamentos em 9 de agosto. Entretanto, o Ministério da Economia reconhece que quatro dos sete benefícios previstos (incluindo o voucher para caminhoneiros e taxistas) na emenda dependem de uma futura regulamentação antes de terem os pagamentos iniciados. A proposta prevê um gasto adicional de 41,2 bilhões de reais não previstos no Orçamento federal.