Sob fogo cruzado, ministra do Turismo manda recado: ‘Pessoas tóxicas’

Enfrentando um processo de fritura e uma disputa pela sua cadeira, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, publicou um vídeo em uma rede social neste sábado, 24, no qual fala, sem mencionar nomes, em um encontro “com a maldade” e com “pessoas tóxicas”.

“Não tem jeito. Uma hora ou outra você se encontra com a maldade. Pessoas tóxicas, ingratas, negativas. Alguns vão se disfarçar de bondosos. Cuidado. Às vezes o mal se veste de bem para ser mais mal ainda”, falou Carneiro.

A publicação se dá em meio a um fogo cruzado da ministra com o União Brasil, partido pelo qual ela se sagrou a deputada federal mais votada pelo Rio de Janeiro em 2018. Carneiro, no entanto, pediu desfiliação da legenda em abril em razão de divergências locais.

Dentro do Congresso, a demissão da ministra vem sendo dada como certa, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já admitiu a possibilidade de troca como uma forma de aplacar a crise com o União Brasil, que cobra mais espaço no governo.

A expectativa é que as mudanças, se confirmadas, ocorram já na próxima semana, com o retorno de Lula ao Brasil após a viagem à Europa. Apontado como substituto, o deputado Celso Sabino (União-PA) viajou com o presidente há uma semana.

No vídeo, a ministra do Turismo ainda afirma, em um recado cifrado que, a despeito do fato de o mal se vestir de bem, “isso não significa que você precisa cair”.

“Mesmo que hoje você hoje enfrente uma tempestade, acredite. Você não vai afundar se não deixar que o que vem de fora inunde todo o bem que está no seu interior”, disse ela.

Carneiro acrescentou: “O navio não afunda por causa da água à sua volta. Ele afunda por causa da água que entra. Não permita que o que está acontecendo ao seu redor invada o seu interior e te afunde. Concorda?”.