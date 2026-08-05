Só Lula não terá chapa puro-sangue entre os principais concorrentes ao Planalto

Os principais candidatos à Presidência em oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não conseguiram fechar apoios de outros partidos e, portanto, terão como vices nomes de dentro de suas próprias legendas.

O cenário foi selado nesta quarta-feira, 5, com o anúncio de que o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) será vice de Flávio Bolsonaro (PL).

Antes de Flávio, já haviam anunciado chapas puro-sangue:

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O escritor Augusto Cury (Avante) ainda não anunciou quem será seu companheiro de chapa, mas com União Brasil, PP, Republicanos, MDB, Podemos e PSDB optando pela neutralidade, as opções ficam restritas.

O presidente Lula já havia fechado o apoio das principais legendas de esquerda (PSB, PCdoB, PSOL, Rede e PV) à sua candidatura à reeleição há tempos, mas tampouco conseguiu ampliar seu arco de alianças para além de seu próprio campo ideológico.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

A composição das chapas neste ano reflete a crescente mudança na execução do Orçamento. Se antes essas legendas menores optavam por um candidato visando cargos e ministérios, hoje, com as emendas e mais liberdade para direcionar verbas, isso tem menos importância, segundo especialistas. Outros motivos foram a incerteza em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro e a percepção de que novos fatos envolvendo o caso do Banco Master poderiam vir à tona, além da pouca atratividade das demais candidaturas: a pesquisa Quaest divulgada nesta quarta mostra que, somados, todos os candidatos além de Lula e Flávio tem apenas 13% das intenções de voto. Individualmente, nenhum ultrapassa os dois dígitos.