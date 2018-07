Skaf terá tenente-coronel da PM como candidata a vice em SP

A pré-campanha de Paulo Skaf (MDB), presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo(Fiesp), definiu a tenente-coronel da PM de SP Carla Danielle Basson como candidata a vice-governadora do Estado.

A policial comanda desde maio o 11º batalhão da PM no interior paulista, responsável pelo patrulhamento de Jundiaí, Itupeva e região. Ela se licenciará do cargo para se filiar ao MDB e disputar as eleições.

Pelas regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), militares da ativa não precisam respeitar o prazo de se filiar em até seis meses antes das eleições, podendo se juntar aos partidos durante o período das convenções partidárias, que vigora entre 20 de julho e 5 de agosto.

Ao jornal Valor Econômico, Skaf afirmou que a escolha se deveu por Carla ser mulher e policial militar, características que darão à sua chapa “diversidade” e “espírito público”. O pré-candidato do MDB não fechou ainda nenhuma coligação para a disputa, sendo que a maior parte dos partidos está orbitando, até agora, entre as candidaturas do atual governador, Márcio França (PSB), e do ex-prefeito João Doria (PSDB).

Skaf é o segundo entre os quatro principais candidatos, segundo as últimas pesquisas, a anunciar a composição de chapa para as eleições. O primeiro foi Doria, que terá o deputado Rodrigo Garcia (DEM) como o companheiro de chapa.

(Com Estadão Conteúdo)