Paulo Skaf (MDB) anunciou oficialmente seu apoio ao candidato Márcio França (PSB) que briga no segundo turno contra João Doria (PSDB) pelo governo de São Paulo. Eles se encontraram, na manhã desta quarta-feira, 10, em evento no Sesi de Suzano, no interior de São Paulo.

Na noite de terça, 9, Skaf já havia decidido seu apoio ao atual governador do estado.

Skaf terminou em terceiro lugar a corrida do primeiro turno, após liderar as pesquisas de intenções de voto até poucas semanas do pleito. França venceu por 90 mil votos.

Ele, que é presidente licenciado da Fiesp, estrou na política em 2010, pelo PSB. Em entrevista à rádio Jovem Pan, França disse que ele próprio fez o convite a Skaf. “Ele foi filiado no meu partido, na primeira vez que entrou na política foi por convite meu”, afirmou.

Em 2014, Skaf concorreu ao governo já pelo MDB, mas perdeu o pleito para Geraldo Alckmin, de quem França era vice.