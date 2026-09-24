Situação de Garotinho entra na pauta da Justiça Eleitoral do Rio

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) marcou para a próxima terça-feira, 29, o julgamento dos recursos do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) contra a decisão que indeferiu a sua candidatura ao Palácio Guanabara. A data foi divulgada pelo TRE nesta quinta-feira, 24, mesmo dia em que a político convocou uma entrevista coletiva “urgente” para acusar a Corte Eleitoral de querer prejudicá-lo ao não apreciar os dois embargos de declaração protocolados por sua defesa no dia 14 deste mês. Garotinho aguarda esse julgamento para, então, poder recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A situação de Garotinho, que nesta quinta negou qualquer possibilidade de desistir da disputa ao governo, pode interferir no jogo eleitoral. Ele aparece em terceiro lugar nas pesquisas, e o risco de seus votos serem anulados agita as campanhas adversárias. Pelos números dos últimos levantamentos, uma anulação tem potencial de ajudar Eduardo Paes (PSD) a vencer já no dia 4 de outubro em cima dos votos válidos. No caso de os votos de Garotinho serem computados, há chance de um embate direto no segundo turno entre o ex-prefeito do Rio e Douglas Ruas (PL).

Incerteza jurídica

Nesta quinta-feira, 24, às 12h42, a Secretaria Judiciária certificou que o recurso do ex-governador foi recebido ontem pela Coordenadoria de Sessões e Acórdãos, departamento responsável pela parte operacional dos julgamentos, para inclusão no calendário. O ofício foi registrado na movimentação do processo pouco mais de uma hora depois de uma cobrança da defesa de Garotinho, que pela segunda vez pediu urgência na análise do caso alegando que a demora prolonga a incerteza sobre a situação jurídica da candidatura.

No final da manhã, Garotinho reclamou para jornalistas, em coletiva transmitida pelo Instagram, do fato de o tribunal não ter ainda apreciado os embargos, julgamento que era esperado para o dia 17 de setembro. O ex-governador acusou o TRE de não estar “agindo com a transparência e legalidade que se espera”. “Está claro que é para me prejudicar”, acusou. “Estou dizendo que o tribunal está sendo parcial”.

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O TRE não comentou as declarações do político. Às 14h48, o tribunal enviou nota informando: “O julgamento dos embargos de declaração já havia sido pautado para a sessão do dia 29 de setembro”.