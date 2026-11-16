Ler Resumo





Lula celebrou a proibição das plataformas de apostas online, as “bets”, alegando benefícios econômicos. No entanto, a MP que as bane ainda precisa ser aprovada pelo Congresso, e o setor tenta revertê-la. Paralelamente, sites ilegais estão se proliferando, muitos deles falsificando marcas conhecidas, enganando usuários e gerando prejuízos. A realidade mostra um crescimento do mercado clandestino.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O presidente Lula celebrou os resultados da proibição das plataformas de apostas, conhecidas como bets, e de jogos de azar online tanto ao longo da campanha eleitoral como também no primeiro pronunciamento que fez em cadeia nacional de rádio e televisão depois da reeleição. “As famílias aumentaram o consumo, o comércio vende mais, a indústria produz mais, e a roda da economia volta a girar. As bets destruíram vidas e precisam ficar no passado”, declarou.

A medida provisória que o petista publicou com o banimento das apostas online precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional até 4 de março, senão perde a validade. A comissão mista com deputados e senadores destinada a analisar a proposta ainda nem foi instalada. Representantes do setor tentam persuadir parlamentares a derrubar a MP, argumentando que a proibição escancarou o espaço para os sites ilegais operarem sem que usuários saibam quais são os legalizados.

Nem sempre as plataformas clandestinas recorrem a artimanhas sofisticadas para se manter em funcionamento. Algumas aproveitaram a medida provisória de Lula e passaram a colocar no ar sites exibindo os nomes e as marcas de bets e aplicativos que, até então, operaram de acordo com a regulamentação no Brasil, a exemplo da multinacional Betano e do Pitaco. Em certo momento, um desses sites falsos chegou a anunciar a clientes desavisados: “Estamos de volta.”

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

A empresas como essas, só resta alertar o governo para não responsabilizá-las pela utilização criminosa que agentes operando na ilegalidade fazem de suas marcas. Essa é só uma parte do problema, já que, muitas vezes, clientes perdem o dinheiro depositado nessas páginas falsas ou não recebem o prêmio de apostas bem-sucedidas e acionam na Justiça as plataformas verdadeiras, que se submeteram à proibição do governo Lula.

Outro disfarce do mercado ilegal tem sido colocar no ar sites com uma fachada inicial de realização de sorteio ou rifa de motocicletas, consoles de videogame e outros produtos e, quando o usuário clica para participar, a página exibe funções de cassino online, modalidade que também foi proibida pela medida provisória.

Continua após a publicidade

Embora Lula afirme que o Brasil acordou do “pesadelo” das bets, o mercado ilegal continua presente na vida real da população. A ferramenta LegitBet, da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), confirmou a existência de 199 novos sites suspeitos só na última quinta-feira, 12. De 6 a 11 de novembro, a ferramenta havia confirmado de 100 a 215 novos sites suspeitos por dia.