Simone Tebet quer discutir direitos das mulheres na campanha

Pré-candidata a presidente da República, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) sabe que ser a única mulher no páreo é um ativo. Ela vai –sozinha, ao menos por enquanto– explorar a bandeira da defesa de direitos das mulheres para disseminar seu nome e aumentar seus índices nas pesquisas de intenção de voto para alcançar ao menos 4% até abril, quando o cenário dos candidatos vai começar a se definir. Tebet está no fim do mandato como senadora e pode concorrer à reeleição em 2022, mas o plano é viabilizar a candidatura presidencial ou ocupar a vice em uma chapa forte.

Na manhã de quarta-feira, 8, a parlamentar foi ao púlpito no palco de um hotel em Brasília para discursar como presidenciável e falou sobre a necessidade de combater a fome no país. Para ela, os problemas sociais aprofundados durante a pandemia vão dominar a campanha eleitoral. Ela tem dito que vai precisar mudar a linguagem para conversar com o eleitor sobre temas complexos, como economia, e que sua campanha vai centrar em questões relacionadas à desigualdade social, desemprego, violência contra a mulher e disparidade em questões de gênero.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as mulheres representam 52% do eleitorado. Advogada, Tebet foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a primeira a liderar a bancada do MDB na Casa e também a concorrer à presidência do Congresso Nacional, no começo deste ano. Filha do ex-senador Ramez Tebet (MDB-MS), a presidenciável costuma dizer que está há mais de 40 anos na política, pois desde criança ficava no entorno do pai durante as reuniões sobre política. Aos 51, se diz determinada a fazer a diferença na eleição de 2022, seja como presidente, vice ou concorrendo novamente ao Senado.

A aliados, Tebet tem comentado que ainda não está claro qual o perfil do candidato de terceira via que terá espaço na eleição de 2022, mas que provavelmente não será o de um “paladino da Justiça” e tampouco o principal assunto será o combate à corrupção, como em 2018. As pesquisas têm mostrado que o eleitor anseia por um nome da terceira via, mas os partidos ainda não encontraram um rosto competitivo capaz de vencer Lula e Jair Bolsonaro.

Para Tebet, o pior cenário é o país eleger Lula ou Bolsonaro, pois, segundo ela, nenhum é capaz de pacificar os ânimos da população. Ainda assim, admite a interlocutores que prefere o petista ao atual presidente. Ela estima que a extrema-direita tenha se consolidado com ao menos 12% dos eleitores e que o movimento bolsonarista deve persistir até 2026. Tebet faz oposição ao governo Bolsonaro e vocalizou inúmeras críticas à atuação do presidente na pandemia durante a CPI da Pandemia.