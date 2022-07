Simone Tebet, enfim, ganha sua toalha de campanha

No último final semana, a senador Simone Tebet , pré candidata a presidência da República pelo MDB, esteve em São Paulo para acompanhar a Marcha para Jesus, promovida por igrejas evangélicas. No roteiro, Simone passou por um tradicional ponto de vendas de “toalhas de campanha” na Avenida Paulista. Ao perceber que o material disponível exibia imagens apenas de Bolsonaro e Lula, ela reclamou. Um microempresário prometeu resolver o problema — e resolveu. Na quinta-feira, 14, a nova toalha estava lá com os dizeres: “Simone Tebet – A Nova Esperança do Brasil”. O comerciante já abriu inclusive um placar para acirrar a disputa dos mais vendidos, agora, também, com a opção da pré-candidata que já agradeceu pelas redes sociais.

Com a saída de cena do ex-governador João Dória (PSDB), Simone, que já contava com o apoio do Cidadania, garantiu a parceria tucana, que deve confirmar o senador Tasso Jereissatti (PSDB-CE) como vice na composição. No entanto, a emedebista não consegue decolar nas pesquisas. Pode ser coincidência, mas Simone ainda era a única dos presidenciáveis sem a toalha nos varais de venda das principais avenidas do Brasil.

Ciro Gomes (PDT) e até Luciano Bivar (União Brasil) já tiveram as suas próprias toalhas divulgadas e registradas em posts na internet — feito garantido somente agora por Simone que aposta em tornar o nome conhecido, principalmente, entre as mulheres para crescer eleitoralmente.