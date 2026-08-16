Simone Tebet alfineta bolsonaristas em evento com Lula: ‘Gritam Barrabás’

A ex-ministra Simone Tebet (PSB-SP), candidata ao Senado por São Paulo, criticou os bolsonarista durante discurso em evento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Bernardo do Campo neste domingo, 16.

“Quando eles falam de Cristo, na verdade eles gritam Barrabás. Quando eles falam de defender a família, é defender só a família deles. Quem realmente defende a família somos nós”, alfinetou Tebet.

A fala dela foi uma das primeiras no evento, que marca o início do período oficial de campanha, quando os candidatos passam a poder pedir votos.

O ato de Lula é realizado no estádio da Vila Euclides, palco político histórico para o petista, já que foi o espaço onde, em 1979, durante o governo ditatorial do general João Figueiredo, o sindicato dos metalúrgicos do ABC Paulista, do qual Lula era então diretor, fez uma série de manifestações trabalhistas e mobilizou a Grande Greve do ABC Paulista.

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Além de Tebet, estiveram presentes diversos candidatos aos governos dos estados e ao Senado, ministros e presidentes de partidos aliados. A organização espera lotar o estádio com, no mínimo, 20 mil pessoas nas arquibancadas e no gramado. A equipe do presidente espera fazer registros que mostrem como ele mantém a força política e popular que tinha há cinco décadas.