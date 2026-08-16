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Política

Simone Tebet alfineta bolsonaristas em evento com Lula: ‘Gritam Barrabás’

Ex-ministra e candidata ao Senado esteve presente no evento do presidente Lula em São Paulo neste domingo

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 10h35
Simone Tebet foca em eleitor cansado da polarização em pré-campanha ao Senado em SP
Simone Tebet (Washington Costa/MPO/.)
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A ex-ministra Simone Tebet (PSB-SP), candidata ao Senado por São Paulo, criticou os bolsonarista durante discurso em evento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Bernardo do Campo neste domingo, 16.

“Quando eles falam de Cristo, na verdade eles gritam Barrabás. Quando eles falam de defender a família, é defender só a família deles. Quem realmente defende a família somos nós”, alfinetou Tebet.

A fala dela foi uma das primeiras no evento, que marca o início do período oficial de campanha, quando os candidatos passam a poder pedir votos.

O ato de Lula é realizado no estádio da Vila Euclides, palco político histórico para o petista, já que foi o espaço onde, em 1979, durante o governo ditatorial do general João Figueiredo, o sindicato dos metalúrgicos do ABC Paulista, do qual Lula era então diretor, fez uma série de manifestações trabalhistas e mobilizou a Grande Greve do ABC Paulista.

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Além de Tebet, estiveram presentes diversos candidatos aos governos dos estados e ao Senado, ministros e presidentes de partidos aliados. A organização espera lotar o estádio com, no mínimo, 20 mil pessoas nas arquibancadas e no gramado. A equipe do presidente espera fazer registros que mostrem como ele mantém a força política e popular que tinha há cinco décadas.

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