Silvia Abravanel e Mara Gabrilli se unem pela inclusão de pessoas com deficiência

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Silvia Abravanel e a senadora Mara Gabrilli uniram forças em um congresso em Santo André para promover a inclusão de pessoas com deficiência. O encontro marcou o aniversário da Lei de Cotas, que garante vagas em empresas. Ambas concorrerão nas próximas eleições, fortalecendo a pauta no cenário político paulista.

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A apresentadora Silvia Abravanel (PSD) uniu forças com a senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) em prol da inclusão de pessoas com deficiência. Elas participaram, nesta sexta-feira, do 29º Congresso de Formação Profissional, em Santo André, no ABC Paulista.

O encontro ocorreu no dia em que se celebra o aniversário da Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência (Lei 8.213/1991). A normativa obriga empresas com 100 ou mais empregados a reservarem de 2% a 5% de seus postos de trabalho para profissionais com deficiência ou reabilitados.

A aliança entre as correligionárias aponta para um esforço conjunto no cenário político paulista em defesa das pessoas com deficiência e do fortalecimento de pautas ligadas à inclusão social.

Ambas vão concorrer no pleito de outubro. Enquanto Silvia é pré-candidata a deputada federal, Mara Gabrilli fará o caminho inverso: a senadora deixa Brasília para disputar uma cadeira de deputada estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), pretendendo utilizar a bagagem política adquirida nos últimos anos a favor do estado que a projetou nacionalmente.