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Política

Silvia Abravanel e Mara Gabrilli se unem pela inclusão de pessoas com deficiência

Correligionárias do PSD marcam presença em evento no ABC Paulista no aniversário da Lei de Cotas e alinham estratégias para as eleições de outubro

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 19h33
Duas mulheres sorridentes posam para foto em ginásio lotado. Uma mulher de vestido salmão sentada em cadeira de rodas motorizada, e outra de blusa branca e calça preta, em pé, abraçando-a. Ao fundo, uma multidão de pessoas assiste ao evento, com uma quadra de basquete visível
Mara Gabrilli e Silvia Abravanel em Santo André (.//Divulgação)
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Silvia Abravanel e Mara Gabrilli se unem pela inclusão de pessoas com deficiência Priorizar nos meus resultados Google

A apresentadora Silvia Abravanel (PSD) uniu forças com a senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) em prol da inclusão de pessoas com deficiência. Elas participaram, nesta sexta-feira, do 29º Congresso de Formação Profissional, em Santo André, no ABC Paulista.

O encontro ocorreu no dia em que se celebra o aniversário da Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência (Lei 8.213/1991). A normativa obriga empresas com 100 ou mais empregados a reservarem de 2% a 5% de seus postos de trabalho para profissionais com deficiência ou reabilitados.

A aliança entre as correligionárias aponta para um esforço conjunto no cenário político paulista em defesa das pessoas com deficiência e do fortalecimento de pautas ligadas à inclusão social.

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Ambas vão concorrer no pleito de outubro. Enquanto Silvia é pré-candidata a deputada federal, Mara Gabrilli fará o caminho inverso: a senadora deixa Brasília para disputar uma cadeira de deputada estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), pretendendo utilizar a bagagem política adquirida nos últimos anos a favor do estado que a projetou nacionalmente.

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