Setores do governo já trabalham para emplacar futuro ministro do STF

Com a confirmação pelo Senado do nome de Cristiano Zanin como novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), setores do governo e integrantes do PT ligados ao meio jurídico começaram a trabalhar nos bastidores para tentar viabilizar a indicação do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, para a próxima vaga a ser aberta na Corte. A presidente do STF Rosa Weber completa 75 anos no início de outubro e se aposentará compulsoriamente, abrindo espaço para que Lula indique mais um nome ao tribunal constitucional. Dos 11 assentos no colegiado, sete são indicação de governos petistas.

O nome de Dino não figurou na lista de supremáveis que disputaram a cadeira de Ricardo Lewandowski – a ser ocupada, a partir de agosto, por Cristiano Zanin – mas tem aderência no governo pelo fato de o ministro ter a confiança do presidente Lula, o apoio de parte do PT (embora o político seja filiado ao PSB) e a simpatia de integrantes do Supremo, como o decano Gilmar Mendes.

Flávio Dino foi juiz federal por cerca de 13 anos, mas abandonou a magistratura para entrar na carreira política em 2006, quando elegeu-se deputado federal pelo PCdoB. Filiado ao PT nos anos de 1990, foi presidente da Embratur no governo de Dilma Rousseff e duas vezes governador do Maranhão. Caso viabilize seu nome para o STF, ele enfrentará a concorrência de postulantes de peso, como o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas e o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão.