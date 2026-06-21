Setor produtivo já tinha no forno reação a eventual aprovação da PEC do fim da escala 6×1

Representantes do setor produtivo já preparavam ações para levar ao STF contra a PEC do fim da escala 6×1 caso a medida avançasse no Senado.

Os planos de judicialização devem ficar na geladeira pelo menos por enquanto.

Isso porque uma suposta indisposição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em levar o tema rapidamente a votação foi captada durante jantar do chefe do Congresso com lideranças da indústria, como Paulo Skaf e Ricardo Alban.

O amapaense recebeu o texto aprovado pelos deputados há quase um mês, mas ainda não o despachou para a CCJ, primeiro passo da tramitação.

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