Setor de infraestrutura vai debater gargalos e propostas do país com campanhas de presidenciáveis
José Sergio Gabrielli, coordenador da elaboração do programa de governo de Lula (PT), vai inaugurar entrevistas
O Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada – Infraestrutura (SINICON) vai colocar os desafios da infraestrutura brasileira no centro do debate eleitoral.
A entidade convidou as campanhas dos principais candidatos a presidente a participarem de uma série especial do podcast Caminhos, projeto do sindicato voltado ao debate sobre infraestrutura e desenvolvimento nacional. Os presidenciáveis poderão participar diretamente ou indicar representantes.
O primeiro episódio será lançado na próxima quarta-feira. O convidado da série é o economista José Sergio Gabrielli, coordenador da elaboração do programa de governo da candidatura do presidente Lula (PT) à reeleição.
Ex-presidente da Petrobras, Gabrielli vai discutir cenário macroeconômico, responsabilidade fiscal, capacidade de investimento do Estado, financiamento da infraestrutura e o papel dos investimentos públicos e privados no desenvolvimento brasileiro.
A campanha do Augusto Cury (Avante) manifestou interesse e uma data está em estudo. Os demais ainda não responderam.
Batizada de “Caminhos para o Brasil – Infraestrutura e Desenvolvimento nas Eleições 2026”, a série busca conhecer as soluções defendidas por cada candidatura para questões estratégicas do país.
A pergunta que vai nortear as entrevistas é: qual é o projeto de infraestrutura que o Brasil precisa para sustentar seu desenvolvimento nas próximas décadas?
Entre os temas que estarão em debate estão financiamento da infraestrutura, segurança jurídica, investimentos públicos e privados, produtividade, logística, desenvolvimento regional, sustentabilidade e fortalecimento da engenharia nacional.
O projeto tem apoio do Poder360 e da M&M Lexis Editora.
Além das entrevistas, cada coordenação de campanha receberá um exemplar com um diagnóstico do setor e 25 medidas para o fortalecimento da infraestrutura brasileira. O documento busca levar às candidaturas os principais desafios identificados pelo setor e contribuir para a discussão de propostas para os próximos anos.
“A infraestrutura tem impacto direto na capacidade de o país crescer, gerar empregos e ampliar a produtividade. Com essa série, queremos abrir espaço para que as candidaturas apresentem de forma clara seus diagnósticos, prioridades e propostas para o setor. É uma discussão que precisa olhar para o longo prazo e para os desafios que o Brasil terá de enfrentar nos próximos anos”, afirma Humberto Rangel, diretor-executivo do SINICON.