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Política

Setor de infraestrutura vai debater gargalos e propostas do país com campanhas de presidenciáveis

José Sergio Gabrielli, coordenador da elaboração do programa de governo de Lula (PT), vai inaugurar entrevistas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 11h30 | Atualizado em 15 set 2026, 11h43
Homem de meia-idade, com cabelos e barba grisalhos, óculos, terno escuro e gravata azul, gesticula com as mãos abertas para cima enquanto fala em um microfone, com a bandeira do Brasil desfocada ao fundo
O ex-presidente da Petrobras José Sergio Gabrielli (Pedro França/Agência Senado)
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O Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada – Infraestrutura (SINICON) vai colocar os desafios da infraestrutura brasileira no centro do debate eleitoral.

A entidade convidou as campanhas dos principais candidatos a presidente a participarem de uma série especial do podcast Caminhos, projeto do sindicato voltado ao debate sobre infraestrutura e desenvolvimento nacional. Os presidenciáveis poderão participar diretamente ou indicar representantes.

O primeiro episódio será lançado na próxima quarta-feira. O convidado da série é o economista José Sergio Gabrielli, coordenador da elaboração do programa de governo da candidatura do presidente Lula (PT) à reeleição.

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Ex-presidente da Petrobras, Gabrielli vai discutir cenário macroeconômico, responsabilidade fiscal, capacidade de investimento do Estado, financiamento da infraestrutura e o papel dos investimentos públicos e privados no desenvolvimento brasileiro.

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A campanha do Augusto Cury (Avante) manifestou interesse e uma data está em estudo. Os demais ainda não responderam.

Batizada de “Caminhos para o Brasil – Infraestrutura e Desenvolvimento nas Eleições 2026”, a série busca conhecer as soluções defendidas por cada candidatura para questões estratégicas do país.

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A pergunta que vai nortear as entrevistas é: qual é o projeto de infraestrutura que o Brasil precisa para sustentar seu desenvolvimento nas próximas décadas?

Entre os temas que estarão em debate estão financiamento da infraestrutura, segurança jurídica, investimentos públicos e privados, produtividade, logística, desenvolvimento regional, sustentabilidade e fortalecimento da engenharia nacional.

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O projeto tem apoio do Poder360 e da M&M Lexis Editora.

Além das entrevistas, cada coordenação de campanha receberá um exemplar com um diagnóstico do setor e 25 medidas para o fortalecimento da infraestrutura brasileira. O documento busca levar às candidaturas os principais desafios identificados pelo setor e contribuir para a discussão de propostas para os próximos anos.

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“A infraestrutura tem impacto direto na capacidade de o país crescer, gerar empregos e ampliar a produtividade. Com essa série, queremos abrir espaço para que as candidaturas apresentem de forma clara seus diagnósticos, prioridades e propostas para o setor. É uma discussão que precisa olhar para o longo prazo e para os desafios que o Brasil terá de enfrentar nos próximos anos”, afirma Humberto Rangel, diretor-executivo do SINICON.

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