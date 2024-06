Servidores da Secom orientam PT a explorar tema “família” nas eleições

Ligada e financiada pelo PT, a Fundação Perseu Abramo lançou um curso para preparar os candidatos do partido para as eleições municipais de outubro. O programa conta com 16 aulas — algumas ministradas, inclusive, por funcionários do governo.

Entre os convidados para proferir as aulas há dois servidores da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) — João Brant, secretário nacional de Políticas Digitais, e Brunna Rosa, secretária nacional de Estratégia e Redes, uma das responsáveis por gerenciar as redes sociais da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

Durante o curso, a legenda lista uma série de recomendações à militância sobre como proceder na campanha eleitoral. Uma delas é para que se explore temas relacionados à família. “Nas pesquisas que a gente vem fazendo, a família aparece como ponto em comum, independentemente do espectro político dessa pessoa, se ela é a favor ou contra Lula”, explicou Bruna Rosa. “A preocupação com a família e com o futuro dos filhos é algo que nos une. E isso pode ser um gancho para construir uma estratégia de diálogo com as pessoas. Porque, sim, precisamos de estratégia de diálogo com a sociedade e que destrave os ouvidos das pessoas”, afirmou.

Para os marqueteiros, será fundamental que seus candidatos nacionalizem o debate, independentemente de onde for a disputa, destacando sempre que possível os programas implantados pelo governo federal. “Estamos em um ano crucial em que a agenda geral do Brasil tem que se materializar numa agenda municipal. E você é parte disso”, disse João Brant.

Para a dupla de palestrantes, essa seria uma das formas para ajudar candidatos do partido a superar rivais bolsonaristas nas disputas regionais, principalmente diante da margem apertada na vitória de Lula nas eleições de 2022, uma das mais polarizadas desde a redemocratização.

Eles também deixam claro que uma mudança de atitude do PT na corrida municipal de 2024 é fundamental para ajudar o presidente a conquistar a reeleição daqui a dois anos. “2026 começa agora com vocês. Todos serão necessários para os próximos passos”, completou Brunna.