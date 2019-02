Serra: “Não há disposição de atacar Russomanno”

Candidato do PSDB à prefeitura de São Paulo, José Serra afirmou, nesta terça-feira, não ter intenção de deferir ataques contra seu adversário Celso Russomanno, do PRB. O tucano confirmou ter se reunido na sexta-feira com o coordenador de campanha de Russomanno, Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. Apesar do clima amistoso entre as duas campanhas, Serra negou que tenha firmado um pacto de não agressão com Russomanno.

“Foi uma reunião de cortesia. Naturalmente, quando você conversa com alguém, está implícito que não há disposição de agressões recíprocas, mas não houve nenhum pacto nessa direção”, afirmou Serra, após uma caminhada no bairro de Parelheiros, no extremo sul da capital. “Por mim, faço entendimento com todos os candidatos a respeito de ter uma campanha sem agressões pessoais”, disse.

Questionado sobre quem preferiria enfrentar em um eventual segundo turno nas eleições, o candidato se esquivou dizendo que não comentaria com qual adversário se sentiria mais ou menos confortável na disputa. “Eu só me sentirei confortável se ganhar a eleição”, afirmou Serra.

A reunião do tucano com o coordenador de campanha de Russomanno aconteceu no apartamento do prefeito Gilberto Kassab (PSD), aliado de Serra. Durante o encontro, os políticos fizeram um prognóstico sobre a eleição municipal e mostraram a disposição de preservarem um ao outro de ataques durante a campanha.

Serra tem dito a interlocutores que prefere Russomanno a Fernando Haddad (PT) como adversário em um segundo turno, por considerar o candidato do PRB mais fraco. Na última pesquisa divulgada pelo Datafolha no sábado, Serra e Russomanno aparecem tecnicamente empatados, com 30% e 26%, respectivamente. Haddad tem 7%.

Caminhada – José Serra passou quase uma hora em Parelheiros cumprimentando eleitores e tirando fotografias. Parelheiros abriga uma área de preservação ambiental e tem um cenário rural, mesmo estando dentro de São Paulo. O candidato visitou o centro do bairro, ao redor de uma praça, onde se concentra todo o comércio da região.

O tucano entrou em dois bares e bebeu um gole de água mineral em cada um. Serra conversou com os moradores sobre transporte público e serviços de saúde na região. Falou sobre a expansão da linha de trem estadual até mais perto do bairro e da dificuldade de encontrar médicos que queiram trabalhar em postos de saúde de Parelheiros.

No momento em que chegou à praça para começar a caminhada, Serra encontrou no local quatro cabos eleitorais do PT com adesivos, panfletos e cavaletes da campanha de Haddad. Eles não causaram, no entanto, nenhum tumulto no evento de campanha do tucano. A confusão ficou por conta de um homem que queria insistentemente abraçar Serra durante a caminhada. O eleitor só sossegou após dois longos abraços e uma fotografia ao lado do candidato.

Outro imprevisto aconteceu no final da entrevista coletiva, quando um segurança da equipe de Serra desferiu um soco e um pontapé em um repórter ao tentar abrir caminho para passagem do candidato. O jornalista revidou com uma cabeçada, e a discussão só terminou quando o segurança entrou em um carro da equipe de Serra e deixou o local. No início da noite, a campanha, por meio da assessoria de comunicação, formalizou um pedido de desculpas ao repórter.