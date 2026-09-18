Sergio Moro, candidato ao governo do Paraná pelo PL, participa de sabatina de VEJA
Senador será entrevistado às 14h, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV, pelo site e pelos canais digitais da revista
O candidato ao governo do Paraná pelo PL, Sergio Moro, é o entrevistado desta sexta-feira, 18, na série de sabatinas de VEJA para as eleições de 2026. O senador será questionado sobre suas propostas, posições e os principais temas da disputa estadual.
A entrevista começa às 14h, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV, pelo site de VEJA e pelos canais digitais da revista.
A sabatina será conduzida pela apresentadora Marcela Rahal, com participação do colunista Robson Bonin, da coluna Radar, e do editor de política José Benedito.