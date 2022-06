‘Sérgio Cabral presidente’: a inusitada terceira via numa praça do Rio

Alô, terceira via, vai um novo candidato aí? No Largo do Machado, famosa praça da zona sul do Rio de Janeiro, o vendedor de uma banquinha resolveu colocar à disposição dos clientes uma toalha inusitada, com os dizeres “O Brasil feliz de novo / Sérgio Cabral presidente” e o retrato do ex-governador do estado. O mote é o mesmo usado pela campanha do PT à presidência da República em 2018. Ao lado do ex-cacique do MDB, aparece pendurada a badalada toalha de Lula, seu aliado dos tempos de governo. Mais ao canto, uma de Jair Bolsonaro.

O emedebista é o último “troféu” da Lava Jato: está preso desde novembro de 2016 e tem condenações que passam de 400 anos. Ou seja, nunca foi sequer considerado um possível candidato para as eleições deste ano. O registro surpreendente no Largo do Machado foi feito nesta quinta-feira, 9, pela pesquisadora Mariah Queiroz, que publicou uma foto no Twitter. Na manhã desta sexta, VEJA foi atrás do ambulante para entender como surgiu a ideia de colocar Cabral no jogo.

Jeferson Gaspar Ferreira, de 31 anos, foi visionário: percebeu que botar apenas Lula e Bolsonaro não o diferenciaria dos demais vendedores. E teve a sacada de inserir um personagem inesperado para chamar a atenção dos transeuntes. “As pessoas param para tirar foto, chamar de ladrão ou dizer que têm pena dele porque é o único que continua preso. Não compram a toalha dele, mas acabam levando outros produtos da banca”, conta.

Os números de fato expõem a estratégia: nos três meses desde que começou a disponibilizar as toalhas, estima ter vendido 2 000 de Lula e 1 500 de Bolsonaro. De Cabral, que custa o dobro das demais (60 reais), apenas duas peças.

“A dele eu nem vendo, só deixo como exibição mesmo”, assume.

Rio de Janeiro, junho de 2022 pic.twitter.com/dwc79Njjwe — mariahqueiroz (@mariahqueiroz) June 9, 2022