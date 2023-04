Ser ou não ser? Eis a questão da suplente do ministro Fávaro

A senadora Margareth Buzetti (PSD-MT), suplente do ministro da Agricultura Carlos Fávaro (PSD-MT), entende que a reforma tributária, “da forma como está posta”, será prejudicial para alguns estados. Buzetti é empresária do setor de pneus no Mato Grosso e antes de assumir o mandato fazia parte do Progressistas e se declarava como uma ferrenha bolsonarista.

Situação difícil a da senadora. Fávaro foi indicado pelo PSD para o cargo de ministro do governo Lula. A nomeação só foi confirmada depois que o então senador e o partido se comprometeram a convencer a suplente a não se alinhar automaticamente com a bancada de oposição ao governo.

Procurada, a senadora destacou que fazer parte da base do governo “também é discutir as propostas” que chegam na Casa. Segundo ela, sua origem empresarial a afasta de qualquer tema que possa ir contra o setor produtivo.

Os projetos que tratam de questões tributárias têm gerado debates acalorados no Congresso Nacional. Três propostas estão em discussão, duas no Senado Federal e uma na Câmara dos Deputados. Buzetti diz que, ao criticar as propostas, não está fazendo oposição ao governo, mas defendendo o seu estado. A simplificação tributária, segundo ela, vai provocar uma queda de 33% do ICMS em Mato Grosso, o que seria uma tragédia.

“Temos que ter um critério de ressarcimento para esses estados. Nós somos o maior produtor de soja do mundo e temos o maior rebanho bovino do país. Gastamos para escoar a safra e não podemos ficar sem nenhum retorno. Temos que abrir espaço para essa discussão”, explica a senadora.