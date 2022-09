‘Sensacionalismo do PT’, diz Moro sobre operação da Justiça Eleitoral

O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) atribui a operação de busca e apreensão em sua casa a “sensacionalismo do PT“. O mandado foi ordenado pela Justiça Eleitoral no Paraná, a pedido da federação “Brasil da Esperança“, liderada pelo PT.

A operação para apreender supostos materiais de campanha irregulares nos comitês de Moro e de Paulo Roberto Martins, ambos candidatos ao Senado pelo estado, aconteceu neste sábado, 3.

“Hoje, o PT mostrou a ‘democracia’ que pretende instaurar no país, promovendo uma diligência abusiva em minha residência e sensacionalismo na divulgação da matéria. O crime? Imprimir santinhos com letras dos nomes dos suplentes supostamente menores do que o devido”, escreveu Moro no Twitter.