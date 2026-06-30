Senadora vai ao MPF contra aliado de Eduardo que disse que ‘mulheres votam muito mal’

A senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) acionou o MPF (Ministério Público Federal) contra o influenciador Paulo Figueiredo, que é neto do ex-ditador João Figueiredo, o último da ditadura militar, e um dos principais aliados do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos atualmente. A ação foi tomada em resposta a declarações do influenciador de que “as mulheres votam muito mal”.

“Independentemente de quem seja a mulher atacada, se mexeu com uma, mexeu com todas. Esse tipo de conduta não pode mais ser individualizada, pois a ação criminal tornou-se pública, incondicionada à representação da vítima. A violência política de gênero ultrapassa a figura da ofendida e ataca todas nós, e é por isso que acabo de oficiar o MPF para que inicie a ação penal o quanto antes, e que o proíba [Paulo Figueiredo] de se comunicar publicamente via redes sociais e outros meios de comunicação. O Brasil não é os EUA, seu covarde! Aqui nós exigimos soberania. Aqui não é terra sem lei, seu zé-ninguém (com letra minúscula mesmo)!”, escreveu a parlamentar nas redes sociais.

Na mesma mensagem, ela também fez uma série de xingamentos ao influenciador. “Este traidor da pátria, foragido da justiça brasileira, covarde, parvo, néscio, limítrofe, lerdo, acéfalo, não amado, medroso, inseguro, complexado por não conseguir ser ninguém além de neto de um ditador, resolve, lá dos EUA, defecar pela boca”, escreveu Soraya.

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Paulo Figueiredo havia não só afirmado que as mulheres não sabem votar, mas também tinha feito críticas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), chamando-a de feminista (algo que a direita conservadora vê de forma negativa).

Em seguida, ele voltou a reforçar o recado, usando um tom ainda mais pejorativo e machista. “Deixa eu me retratar: mulher não vota muito mal, mulher vota mal para caral**. Especialmente as solteiras. Se trabalha na Folha [de S.Paulo] então, pior ainda (…). Isso tem a ver com o avanço desta ideologia demoníaca feminista que está destruindo a vida das mulheres”, disse Figueiredo em nova publicação nas redes sociais.

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Num terceiro momento, ele também gravou um vídeo para reafirmar a posição misógina, que inferioriza as mulheres na questão da tomada de decisão política, do voto.

Caso o MPF atenda ao pedido da senadora Soraya Thronicke, Paulo Figueiredo pode perder seu oitavo perfil nas redes sociais. Ele teve os outros sete anteriores bloqueados pela Justiça brasileira por uma série de elementos, dentre eles os indícios de que estimulava o golpe de Jair Bolsonaro à Democracia brasileira. Ele é o último dos acusados no STF, mas não teve o julgamento iniciado porque vive nos Estados Unidos e possui dupla cidadania, se protegendo na lei americana.

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