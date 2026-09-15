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Política

Senador vai impetrar mandado de segurança para destravar CPI que mira ministros do STF no caso Master

Com 41 assinaturas paralisadas na mesa de Davi Alcolumbre, Alessandro Vieira vai acionar o Judiciário para forçar abertura de investigação no Senado

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 15h05 | Atualizado em 15 set 2026, 15h06
O senador Alessandro Vieira (MDB-SE)
O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) (Andressa Anholete/Agência Senado)
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Senador vai impetrar mandado de segurança para destravar CPI que mira ministros do STF no caso Master Priorizar nos meus resultados Google

Em meio à sessão no STF que investiga a relação do ministro Alexandre de Moraes no escândalo do Banco Master, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) anunciou a intenção de impetrar um mandado de segurança para forçar a abertura de uma CPI no Senado Federal. O objetivo da proposta é investigar os indícios de tráfico de influência na Suprema Corte.

Além de Alexandre de Moraes, a CPI teria como alvo o ministro Dias Toffoli. O requerimento de apuração já conta com 41 assinaturas, mas permanece paralisado há cerca de seis meses pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Para o parlamentar, os senadores não podem negligenciar as suspeitas que recaem sobre os integrantes da mais alta instância do judiciário brasileiro. “Essa Casa não pode se omitir da sua responsabilidade. A Constituição é sábia. Não foi à toa que a Constituição abriu para a gente a possibilidade do processamento de crime de responsabilidade”, afirmou Vieira.

Para o emedebista, a medida é um passo necessário para assegurar a transparência e a fiscalização das autoridades públicas brasileiras.

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Veja a lista dos senadores que já assinaram o requerimento:

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  • Senador Alessandro Vieira (MDB/SE)

  • Senador Astronauta Marcos Pontes (PL/SP)

  • Senador Eduardo Girão (NOVO/CE)

  • Senador Magno Malta (PL/ES)

  • Senador Luis Carlos Heinze (PP/RS)

  • Senador Sergio Moro (UNIÃO/PR)

  • Senador Esperidião Amin (PP/SC)

  • Senador Carlos Portinho (PL/RJ)

  • Senador Styvenson Valentim (PSDB/RN)

  • Senador Marcio Bittar (PL/AC)

  • Senador Plínio Valério (PSDB/AM)

  • Senador Jaime Bagattoli (PL/RO)

  • Senador Oriovisto Guimarães (PSDB/PR)

  • Senadora Damares Alves (REPUBLICANOS/DF)

  • Senador Cleitinho (REPUBLICANOS/MG)

  • Senador Hamilton Mourão (REPUBLICANOS/RS)

  • Senador Vanderlan Cardoso (PSD/GO)

  • Senador Jorge Kajuru (PSB/GO)

  • Senadora Margareth Buzetti (PP/MT)

  • Senador Alan Rick (REPUBLICANOS/AC)

  • Senador Wilder Morais (PL/GO)

  • Senador Izalci Lucas (PL/DF)

  • Senadora Mara Gabrilli (PSD/SP)

  • Senador Marcos do Val (PODE/ES)

  • Senador Rogerio Marinho (PL/RN)

  • Senador Flávio Arns (PSB/PR)

  • Senador Laércio Oliveira (PP/SE)

  • Senador Dr. Hiran (PP/RR)

  • Senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ)

  • Senador Nelsinho Trad (PSD/MS)

  • Senador Marcos Rogério (PL/RO)

  • Senador Wellington Fagundes (PL/MT)

  • Senador Carlos Viana (PODE/MG)

  • Senador Efraim Filho (UNIÃO/PB)

  • Senadora Tereza Cristina (PP/MS)

  • Senador Jayme Campos (UNIÃO/MT)

  • Senador Zequinha Marinho (PODE/PA)

  • Senador Fernando Dueire (MDB/PE)

  • Senadora Dra. Eudócia (PL/AL)

  • Senadora Professora Dorinha Seabra (UNIÃO/TO)

  • Senador Jorge Seif (PL/SC)

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TAGS:
Alexandre de Moraes
José Antonio Dias Toffoli
Radar
Supremo Tribunal Federal - STF
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