Senador vai impetrar mandado de segurança para destravar CPI que mira ministros do STF no caso Master
Com 41 assinaturas paralisadas na mesa de Davi Alcolumbre, Alessandro Vieira vai acionar o Judiciário para forçar abertura de investigação no Senado
Em meio à sessão no STF que investiga a relação do ministro Alexandre de Moraes no escândalo do Banco Master, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) anunciou a intenção de impetrar um mandado de segurança para forçar a abertura de uma CPI no Senado Federal. O objetivo da proposta é investigar os indícios de tráfico de influência na Suprema Corte.
Além de Alexandre de Moraes, a CPI teria como alvo o ministro Dias Toffoli. O requerimento de apuração já conta com 41 assinaturas, mas permanece paralisado há cerca de seis meses pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Para o parlamentar, os senadores não podem negligenciar as suspeitas que recaem sobre os integrantes da mais alta instância do judiciário brasileiro. “Essa Casa não pode se omitir da sua responsabilidade. A Constituição é sábia. Não foi à toa que a Constituição abriu para a gente a possibilidade do processamento de crime de responsabilidade”, afirmou Vieira.
Para o emedebista, a medida é um passo necessário para assegurar a transparência e a fiscalização das autoridades públicas brasileiras.
Veja a lista dos senadores que já assinaram o requerimento:
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Senador Alessandro Vieira (MDB/SE)
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Senador Astronauta Marcos Pontes (PL/SP)
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Senador Eduardo Girão (NOVO/CE)
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Senador Magno Malta (PL/ES)
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Senador Luis Carlos Heinze (PP/RS)
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Senador Sergio Moro (UNIÃO/PR)
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Senador Esperidião Amin (PP/SC)
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Senador Carlos Portinho (PL/RJ)
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Senador Styvenson Valentim (PSDB/RN)
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Senador Marcio Bittar (PL/AC)
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Senador Plínio Valério (PSDB/AM)
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Senador Jaime Bagattoli (PL/RO)
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Senador Oriovisto Guimarães (PSDB/PR)
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Senadora Damares Alves (REPUBLICANOS/DF)
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Senador Cleitinho (REPUBLICANOS/MG)
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Senador Hamilton Mourão (REPUBLICANOS/RS)
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Senador Vanderlan Cardoso (PSD/GO)
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Senador Jorge Kajuru (PSB/GO)
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Senadora Margareth Buzetti (PP/MT)
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Senador Alan Rick (REPUBLICANOS/AC)
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Senador Wilder Morais (PL/GO)
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Senador Izalci Lucas (PL/DF)
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Senadora Mara Gabrilli (PSD/SP)
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Senador Marcos do Val (PODE/ES)
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Senador Rogerio Marinho (PL/RN)
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Senador Flávio Arns (PSB/PR)
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Senador Laércio Oliveira (PP/SE)
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Senador Dr. Hiran (PP/RR)
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Senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ)
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Senador Nelsinho Trad (PSD/MS)
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Senador Marcos Rogério (PL/RO)
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Senador Wellington Fagundes (PL/MT)
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Senador Carlos Viana (PODE/MG)
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Senador Efraim Filho (UNIÃO/PB)
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Senadora Tereza Cristina (PP/MS)
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Senador Jayme Campos (UNIÃO/MT)
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Senador Zequinha Marinho (PODE/PA)
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Senador Fernando Dueire (MDB/PE)
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Senadora Dra. Eudócia (PL/AL)
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Senadora Professora Dorinha Seabra (UNIÃO/TO)
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Senador Jorge Seif (PL/SC)