Senador Girão pede investigação de denúncia de propina na CPI das Apostas

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) afirmou hoje que vai apresentar ao Ministério Público Federal um pedido de investigação sobre a denúncia publicada por VEJA sobre um deputado da base do governo que teria pedido dinheiro para aprovar leis favoráveis às empresas de apostas esportivas e não pressioná-las na CPI da Manipulação dos Resultados, encerrada ontem na Câmara.

A denúncia envolve o relator da CPI, o deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE), que teria pedido 35 milhões de reais a uma associação de empresas de apostas, segundo relato apresentado à equipe do Ministério da Fazenda. O parlamentar negou a acusação.

“A denúncia de VEJA é muito grave. Nós sabemos desses lobbies que atuam no Congresso”, disse Girão. Ele afirmou que vai fazer ainda hoje um pronunciamento na tribuna do Senado sobre o caso. O senador é contra a aprovação na Casa do projeto de lei que regulamenta os jogos eletrônicos no país, já aprovado na Câmara dos Deputados e que teve como relator Felipe Carreras.

Em abril, Girão foi o principal responsável pela criação da Frente Parlamentar por Um Brasil sem Jogos de Azar, instalada no Congresso, com a participação de senadores e deputados. Assim que a frente foi criada, tornou-se presidente. “Esse mercado de jogos é um mercado bilionário, que não se importa com as gerações, o objetivo é ganhar dinheiro, sem qualquer tipo de preocupação com o social”, disse Girão. “O Brasil já tem muitos problemas graves, não precisa de mais um, que vai empurrar as pessoas para o abismo, o suicídio, endividamento, perda de empregos, corrupção e lavagem de dinheiro”.

