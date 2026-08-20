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Política

Senador de oposição pede criação de ‘CPI do Lulinha’

Presidente da CPMI do INSS quer nova comissão mirando filho de Lula

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 11h17
O senador Carlos Viana
O senador Carlos Viana (Andressa Anholete/Agência Senado)
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Senador de oposição pede criação de ‘CPI do Lulinha’ Priorizar nos meus resultados Google

O senador Carlos Viana (PSD-MG), que concorre à reeleição em outubro, disse nesta quarta, 20, que vai protocolar um pedido para criar a CPI do Lulinha no Senado. A comissão miraria o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fábio Luís Lula da Silva, alvo de investigação por tráfico de influência.

Conhecido como Lulinha, ele teria facilitado o acesso ao governo à lobista Roberta Luchsinger, que já atuou em conjunto com o “Careca do INSS”, o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, preso por suspeitas envolvendo fraudes e descontos indevidos sobre pensões e aposentadorias. O caso já é investigado pela Polícia Federal no âmbito do Supremo Tribunal Federal — a Procuradoria-Geral da República apresentou hoje um parecer para que o inquérito vá para a primeira instância.

Viana, que foi presidente da CPMI do INSS, disse que “o Brasil exige investigação”. “Quero saber quem abriu portas dentro do governo, quais interesses foram intermediados e qual foi, de fato, o papel de Lulinha nos episódios investigados”, afirmou. “Filho do presidente da República não está acima da lei. ”

Ele também pediu mobilização popular para conseguir as 27 assinaturas necessárias. A coleta de apoios, no entanto, não é o único requisito para a abertura de uma comissão do tipo: em fevereiro, foi protocolado um pedido de CPMI para investigar as fraudes envolvendo o Banco Master, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se recusou a instalá-la. Para Alcolumbre, as autoridades competentes já estavam investigando o caso. “Está todo mundo investigando isso. Querem abrir mais uma CPI para fazer palanque eleitoral”, falou ele ao rebater críticas pelo engavetamento.

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