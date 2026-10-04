Senador Cleitinho vence eleição ao governo de Minas Gerais no primeiro turno

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Cleitinho Azevedo (Republicanos) é eleito governador de Minas Gerais em primeiro turno com 55,29% dos votos válidos. O senador confirmou o favoritismo das pesquisas, vencendo com um discurso focado na crítica a impostos e privilégios. A vitória encerra a disputa e consolida sua trajetória política, superando Patrus Ananias.

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O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) foi eleito governador de Minas Gerais em primeiro turno neste domingo, 4. Com 95,99% das urnas apuradas, o resultado está matematicamente definido, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Neste momento, ele tem 55,29% dos votos válidos.

O resultado confirma nas urnas o favoritismo que o senador sustentou nas pesquisas durante toda a campanha e pré-campanha, e leva ao Palácio Tiradentes um nome que ganhou projeção nacional no Congresso com um discurso de crítica a impostos e privilégios.

O ex-prefeito de Belo Horizonte Patrus Ananias (PT) terminou a disputa em segundo lugar, com 26,21% dos votos válidos neste momento, seguido por Flávio Roscoe), que tem 7,05%.

Também concorreram ao governo Alexandre Kalil (PL), Mateus Simões (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Henrique Áreas (PCO), Indira Xavier (UP), Professor Túlio Lopes (PCB) e Rafael Duda (PSTU). Ao todo, 11 candidaturas estavam registradas.

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A vitória de Cleitinho encerra a disputa pelo governo mineiro já na primeira rodada e confirma uma trajetória de crescimento eleitoral iniciada com sua passagem pela política municipal e consolidada no Senado. Na campanha, o senador combinou críticas a impostos e privilégios, defesa de uma estrutura mais enxuta para o Estado, forte presença nas redes sociais e uma comunicação voltada diretamente ao eleitor.

Para Luciano Gomes dos Santos, professor de Ciências Sociais do Centro Universitário Arnaldo Janssen, em Belo Horizonte, a vitória confirma a capacidade de Cleitinho de estabelecer uma conexão direta com uma parcela expressiva do eleitorado mineiro. Segundo o professor, essa estratégia, associada à presença do candidato em diferentes regiões do estado, ajudou a transformar uma candidatura inicialmente identificada com o Senado em um projeto competitivo para o governo.

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A eleição também representa uma derrota para os adversários que tentaram interromper a ascensão do senador ao longo da campanha. Patrus consolidou a segunda colocação, enquanto Kalil e Mateus Simões, que chegaram a ocupar posições de destaque nas pesquisas em diferentes momentos, ficaram fora da disputa pelo comando do Estado.