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Política

Favorito, Cleitinho desiste de disputar o governo de Minas Gerais

Político publicou um vídeo ao lado dos presidentes do Republicanos para divulgar a decisão

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 16h03 | Atualizado em 3 ago 2026, 16h49
Senador Cleitinho Azevedo em pronunciamento no Congresso Nacional
Senador Cleitinho Azevedo em pronunciamento no Congresso Nacional  (Waldemir Barreto/Agência Senado)
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Favorito, Cleitinho desiste de disputar o governo de Minas Gerais Priorizar nos meus resultados Google

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) desistiu de disputar o governo de Minas Gerais, segundo ele mesmo informou em um vídeo publicado nas redes sociais ao lados dos presidentes nacional, Marcos Pereira, e do diretório mineiro, Euclydes Pettersen, do partido.

“Quero me dirigir ao povo mineiro e pedir perdão. O momento não está fácil para mim e minha família. Não adianta eu entrar numa campanha agora do jeito em que eu estou. Não adianta eu querer cuidar de vocês, se eu não estou conseguindo cuidar de mim e da minha família”, anunciou o senador entre lágrimas. “Tenho que ser honesto e falar a verdade”, completou.

O parlamentar também destacou que Pereira e Pettersen sempre o incentivaram a se candidatar e o apoiaram politicamente, mesmo ele tendo dado a entender o contrário na última semana, quando disse que o partido havia mudado de ideia e que ele tentava convencer os presidentes de sua candidatura.

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Cleitinho está vivendo um luto pelo seu irmão mais novo, Matheus Azevedo, 34, que morreu no dia 18 de julho, vítima de um câncer. Por causa da situação, ele não compareceu à convenção eleitoral mineira do Republicanos, o que levou o partido a emitir uma nota vetando o nome dele para as urnas. No mesmo dia, o senador concedeu uma coletiva de imprensa para explicar sua situação e dizer que tentaria “tocar coração” de Pereira, para que ele permitisse sua candidatura.

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Cleitinho Azevedo liderava com folga todas as pesquisas de intenção de voto para o governo de Minas Gerais, com chances de vencer no primeiro turno em alguns desenhos. Segundo levantamento da Genial/Quaest divulgado na semana passada, ele tinha 35%, mais de vinte pontos à frente de qualquer outro concorrente.

Ainda no vídeo, o deputado Marcos Pereira também fez questão de destacar que o senador tomou a decisão por conta própria, mesmo com o partido dando todas as oportunidades para ele seguir com a candidatura. “O partido Republicanos, mesmo de quarta-feira para cá, tivemos uma reunião longa de cinco horas em São José dos Campos, demos toda a oportunidade para que ele pudesse ser candidato, mas ele tem uma decisão pessoal por causa desse momento que ele está passando”, disse.

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Marcos Pereira também informou que eles fizeram uma série de reuniões com lideranças de outros partidos, sondando as possibilidades de alianças, o que também não foi para a frente. Recentemente, o PL informou que não lançará candidatura própria em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do país, e a federação União-PP começou a dizer que lançará o deputado Marcelo Aro (PP) caso o Republicanos saísse da disputa.

Apesar de o nome de Cleitinho ser sondado há meses, ele mudou de ideia em várias ocasiões sobre a disputa pelo governo mineiro. Mesmo nesse cenário final, em que o senador assumiu ter, ele mesmo, motivos pessoais que o levaram a desistir, ele seguiu insistindo, nos últimos dias, que queria disputar as eleições. Em publicações feitas no final de semana, tanto o parlamentar quanto seus irmãos afirmaram que eles não iriam desistir.

Cleitinho Azevedo foi eleito para o Senado em 2022 e ainda tem mais quatro anos de mandato pela frente, não precisando entrar no processo eleitoral de 2026.

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