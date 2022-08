Senador catarinense tenta esconder foto ao lado de Dilma Rousseff

Na tentativa de ocultar antigas relações, o senador Jorginho Mello (PL/SC), candidato ao governo catarinense, foi à Justiça para tentar retirar uma fotografia publicada no site do Movimento Brasil Livre (MBL) em que ele aparece ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

A juíza Ana Cristina da Rosa Grasso, porém, negou o pedido, por entender que não havia “plausibilidade jurídica”. A ação do senador foi uma tentativa de minimizar danos eleitorais junto ao seu eleitorado bolsonarista. O parlamentar tem em sua biografia um histórico de indicações para cargos no governo Dilma, a quem já apoiou.

Além da foto, a postagem do MBL compara os posicionamentos do senador durante os governos Dilma e Bolsonaro. Em Santa Catarina, os candidatos alinhados com presidente da República lideram as pesquisas. O atual governador Carlos Moisés (Republicanos) está com 23% das intenções de voto, segundo levantamento do Ipec. Jorginho aparece em segundo lugar, com 16%, seguido por Esperidião Amin (PP), com 15%.

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 20 e 23 de agosto em 39 municípios catarinenses. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.