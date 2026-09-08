Senador bolsonarista pede prisão de Andrei e cobra afastamento de Moraes e até de Alcolumbre

Aliado do clã bolsonarista, o senador Carlos Viana defendeu nesta terça-feira que o diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, seja preso e cobrou o afastamento do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

“Ao meu ver, o ministro André Mendonça deveria ter decretado de imediato a prisão do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, juntamente com o afastamento por conta da gravidade dos fatos. Se um diretor-geral da PF usa do cargo para investigar de forma ilegal um ministro do STF, o que é capaz de ser fazer contra o cidadão comum? É inadmissível o uso do cargo para uma atitude de blindagem de pessoas que estão sendo investigadas. Não podemos aceitar”, afirmou Viana ao Radar.

A declaração foi dada horas após o ministro André Mendonça, do STF, determinar o afastamento de Andrei do comando da corporação, o que foi acompanhado pela maioria da segunda turma da Corte. O ministro, Gilmar Mendes, pediu vista.

“Da mesma maneira que Andrei está sendo afastado, Alexandre de Moraes também deveria ser. Um ministro com decisão monocrática tem poder de ser obedecido independentemente de questionamentos posteriores. É necessário que autoridades envolvidas nesse escândalo do Banco Master sejam afastadas, inclusive o presidente do Senado para que investigaçoes sigam com transparência e dando respostas à população”, pontuou o parlamentar.

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