Senado terá CPI para investigar quebra da barragem de Brumadinho

Os senadores Carlos Viana (PSD-MG) e Otto Alencar (PSD-BA) protocolaram, na tarde desta quinta-feira, 7, um pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar as causas do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, estrutura da mineradora Vale em Brumadinho (MG).

Como o documento apresentado por Viana e Alencar reúne 42 assinaturas, mais do que o mínimo de 27 exigido pelo regimento do Senado, a comissão será instalada. Os parlamentares querem ouvir a direção da Vale, responsáveis técnicos e integrantes do poder público responsáveis pela fiscalização.

“Nós não aprendemos com o desastre de 2015 (da barragem do Fundão, em Mariana). A legislação não foi mudada da maneira correta e a fiscalização não foi feita da maneira que deveria e nós tivemos mais um desastre”, disse Carlos Viana à Rádio Senado após a apresentação do pedido.

Pelas redes sociais, o novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse também ter assinado a proposta e afirmou que fará a leitura do pedido em plenário na próxima terça-feira 12. Depois disso, os líderes partidários deverão indicar os nomes para compor o colegiado.

Buscas

O Corpo de Bombeiros chegou hoje ao 14º dia de buscas por corpos de vítimas da tragédia em Brumadinho. Ao todo, 150 mortos já foram encontrados, entre funcionários da empresa, terceirizados e membros da comunidade, enquanto outras 182 pessoas seguem desaparecidas.

Reservatório de rejeitos de minério de ferro, a estrutura se rompeu no último dia 25, soterrando toda a estrutura administrativa da própria Vale em Brumadinho e partes de comunidades da área rural do município, como o Córrego do Feijão e o Parque da Cachoeira.