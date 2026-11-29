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Mais de 23 mil pessoas seguem desaparecidas no Brasil este ano, sendo 27% menores. Diante dos números e de casos emblemáticos como o de Edson Davi, a senadora Damares Alves pressiona pela federalização de apurações e alerta para redes de tráfico internacional de crianças. Leia mais.

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Há um contingente de 23.783 pessoas que desapareceram desde o início do ano. Desse total, 27% são menores de idade. Os dados constam no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, do Ministério da Justiça.

A estatística preocupa a presidente da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado, Damares Alves (Republicanos-DF), que vem coordenando diligências nos estados para cobrar providências das autoridades em relação às investigações desses casos.

A parlamentar suspeita que parte dos menores desaparecidos são vítimas de tráfico internacional de crianças. “Não é brincadeira, não é conto de fadas, não é lenda urbana. O tráfico existe”, diz Damares Alves. Prova disso, segundo ela, é que a polícia prendeu recentemente no Rio de Janeiro um neozelandês e uma chinesa suspeitos de integrar um esquema internacional de tráfico de recém-nascidos.

Damares terá nos próximos dias um encontro com o ministro da Justiça Wellington César Lima e Silva, no qual vai pedir a federalização de crimes envolvendo suspeitas de tráfico de crianças. Segundo a senadora, os nomes de crianças desaparecidas no Brasil estão sendo incluídos na lista da Interpol.

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A CDH está realizando diligências para apurar casos no Rio, Pará e no Maranhão. Um deles envolve um menino que desapareceu no dia 4 de janeiro de 2024 na Praia da Barra da Tijuca. A senadora diz que há fortes indícios de que o garoto tenha sido retirado do Brasil.

O menino desapareceu no único trecho da praia que não era monitorado por câmeras de segurança. “Exatamente onde esse menino desaparece é onde as câmeras estavam quebradas e desligadas”, estranha a parlamentar. “Não é coincidência”, ressalta. No momento do desaparecimento, relata a senadora, o garoto estava jogando bola com um grupo de estrangeiros.

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A comissão também foi a Bacabal (MA) acompanhar as investigações sobre o desaparecimento dos irmãos Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4 anos, ocorrido no início do ano numa comunidade quilombola. O caso é cercado de mistérios.