Senado no Rio: pesquisa testa Benedita, Jordy, Portinho, Crivella, Pedro Paulo e Monica Benício

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Uma nova pesquisa eleitoral no Rio de Janeiro, do Real Time Big Data, começa a medir a disputa pelas duas vagas do estado no Senado. O levantamento inclui 16 candidatos, como Benedita da Silva, Carlos Jordy e Marcelo Crivella, ouvindo 2.000 eleitores por telefone e digitalmente. Resultados em 14 de setembro.

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Uma nova pesquisa eleitoral no Rio de Janeiro começa a medir nesta quarta-feira, 9, a disputa pelas duas vagas do estado no Senado nas eleições de outubro. O levantamento do Real Time Big Data apresenta aos entrevistados uma lista com 16 candidatos e permite a escolha de até dois nomes.

Entre os nomes testados estão Benedita da Silva (PT), Carlos Jordy (PL), Carlos Portinho (PL), Marcelo Crivella (Republicanos), Pedro Paulo (PSD) e Monica Benicio (PSOL).

A pesquisa ouvirá 2.000 eleitores entre esta quarta, 9, e o sábado, 12. A divulgação dos resultados está prevista para segunda-feira, 14.

Quais candidatos serão apresentados aos eleitores?

Além de Benedita, Jordy, Portinho, Crivella, Pedro Paulo e Monica Benicio, o questionário inclui Waguinho (Republicanos), Comandante Ribeiro Afonso (Democrata), Helio Secco (Missão), Luciano Mattos (PRTB), Luiz Eugenio (PCO), Marcos Dias (Podemos), Michelly Xavier (UP), Ó Clemente (Democrata), Paula Falcão (PSTU) e Vinicius Benevides (UP).

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Os entrevistados poderão ainda declarar voto branco ou nulo ou afirmar que não sabem ou não responderam à pergunta.

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Como será medida a disputa pelas duas vagas?

O Real Time Big Data perguntará primeiro qual seria o primeiro voto do entrevistado para o Senado e, em seguida, qual seria o segundo.

Na eleição de 2026, estarão em disputa duas vagas de senador pelo Rio de Janeiro.

Como será feita a pesquisa?

A pesquisa será realizada em todo o estado do Rio de Janeiro por meio de entrevistas telefônicas e digitais, em uma combinação de entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial.

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A amostra será composta por 2.000 eleitores. A margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O trabalho de campo ocorre entre 9 e 12 de setembro, com divulgação prevista para 14 de setembro.