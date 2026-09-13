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Política

Senado gasta mais de R$ 30 milhões em centro cultural que vai expor destroços do 8 de Janeiro

Área de 80 mil metros quadrados fica às margens do Lago Paranoá, em Brasília

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 11h26
Construção de um edifício branco longo e baixo com aberturas arqueadas, cercado por terra vermelha e árvores frondosas sob um céu azul claro
Espaço cultural do Senado -  (Hugo Marques/VEJA)
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Senado gasta mais de R$ 30 milhões em centro cultural que vai expor destroços do 8 de Janeiro Priorizar nos meus resultados Google

O Senado Federal está gastando mais de 30 milhões de reais para construir o Centro Cultural Poderes da União, um conjunto cultural em Brasília que terá exposições, galerias, local para palestras e área de lazer.

A ideia é montar uma espécie de memorial. O novo espaço vai abrigar uma exposição permanente sobre os eventos do 8 de Janeiro de 2023, quando vândalos invadiram e depredaram as sedes do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, deixando um rastro de destruição na Praça dos Três Poderes.

Uma das obras de arte que deverão compor o novo centro cultural é um trabalho do artista Vik Muniz — uma imagem do Congresso montada com pedaços de vidros, carpetes e  pequenos objetos recolhidos após a quebradeira.

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A inauguração do centro, que vai ocupar uma área com 80 mil metros quadrados, nas margens do Lago Paranoá, em Brasília, está prevista para o dia 9 de dezembro.

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As obras de restauração do local onde funcionará o Centro Cultural começaram em janeiro. A estrutura física vai custar 25,6 milhões de reais. Os outros 4,7 milhões de reais serão investidos na exposição que vai inaugurar o espaço.

A construção do centro cultural foi possível graças a um convênio fechado em 2018 entre o Senado, o Supremo Tribunal Federal e a Secretaria do Patrimônio da União, vinculada à Presidência da República, que repassou ao Congresso um terreno de 80 mil metros quadrados, onde já funcionou um clube.

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atentado de 8 de janeiro
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