Senado gasta mais de R$ 30 milhões em centro cultural que vai expor destroços do 8 de Janeiro

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O Senado Federal investe mais de 30 milhões de reais na criação do Centro Cultural Poderes da União em Brasília. O espaço abrigará exposições, palestras e uma mostra permanente sobre os atos de 8 de Janeiro de 2023, incluindo uma obra de Vik Muniz feita com resíduos da depredação. Com inauguração em 9 de dezembro, o local busca preservar a arquitetura original.

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O Senado Federal está gastando mais de 30 milhões de reais para construir o Centro Cultural Poderes da União, um conjunto cultural em Brasília que terá exposições, galerias, local para palestras e área de lazer.

A ideia é montar uma espécie de memorial. O novo espaço vai abrigar uma exposição permanente sobre os eventos do 8 de Janeiro de 2023, quando vândalos invadiram e depredaram as sedes do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, deixando um rastro de destruição na Praça dos Três Poderes.

Uma das obras de arte que deverão compor o novo centro cultural é um trabalho do artista Vik Muniz — uma imagem do Congresso montada com pedaços de vidros, carpetes e pequenos objetos recolhidos após a quebradeira.

A inauguração do centro, que vai ocupar uma área com 80 mil metros quadrados, nas margens do Lago Paranoá, em Brasília, está prevista para o dia 9 de dezembro.

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As obras de restauração do local onde funcionará o Centro Cultural começaram em janeiro. A estrutura física vai custar 25,6 milhões de reais. Os outros 4,7 milhões de reais serão investidos na exposição que vai inaugurar o espaço.

A construção do centro cultural foi possível graças a um convênio fechado em 2018 entre o Senado, o Supremo Tribunal Federal e a Secretaria do Patrimônio da União, vinculada à Presidência da República, que repassou ao Congresso um terreno de 80 mil metros quadrados, onde já funcionou um clube.