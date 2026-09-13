Senado gasta mais de R$ 30 milhões em centro cultural que vai expor destroços do 8 de Janeiro
Área de 80 mil metros quadrados fica às margens do Lago Paranoá, em Brasília
O Senado Federal está gastando mais de 30 milhões de reais para construir o Centro Cultural Poderes da União, um conjunto cultural em Brasília que terá exposições, galerias, local para palestras e área de lazer.
A ideia é montar uma espécie de memorial. O novo espaço vai abrigar uma exposição permanente sobre os eventos do 8 de Janeiro de 2023, quando vândalos invadiram e depredaram as sedes do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, deixando um rastro de destruição na Praça dos Três Poderes.
Uma das obras de arte que deverão compor o novo centro cultural é um trabalho do artista Vik Muniz — uma imagem do Congresso montada com pedaços de vidros, carpetes e pequenos objetos recolhidos após a quebradeira.
A inauguração do centro, que vai ocupar uma área com 80 mil metros quadrados, nas margens do Lago Paranoá, em Brasília, está prevista para o dia 9 de dezembro.
As obras de restauração do local onde funcionará o Centro Cultural começaram em janeiro. A estrutura física vai custar 25,6 milhões de reais. Os outros 4,7 milhões de reais serão investidos na exposição que vai inaugurar o espaço.
A construção do centro cultural foi possível graças a um convênio fechado em 2018 entre o Senado, o Supremo Tribunal Federal e a Secretaria do Patrimônio da União, vinculada à Presidência da República, que repassou ao Congresso um terreno de 80 mil metros quadrados, onde já funcionou um clube.