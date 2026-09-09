Senado em São Paulo: nova pesquisa testa Marina Silva, Tebet, Derrite e outros 12 nomes

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Uma nova pesquisa eleitoral do Real Time Big Data começa a medir a disputa pelas duas vagas de São Paulo no Senado. O levantamento testará 15 candidatos, incluindo Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB) e Salles (Novo). A coleta de dados com 2.000 eleitores vai de 9 a 12 de setembro, com resultados previstos para o dia 14.

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Uma nova pesquisa eleitoral começa a medir nesta quarta-feira, 9, a disputa pelas duas vagas de São Paulo no Senado. O levantamento do Real Time Big Data apresenta aos eleitores uma lista com 15 candidatos, entre eles Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB), Guilherme Derrite (PP), André do Prado (PL) e Salles (Novo).

A pesquisa ouvirá 2.000 eleitores entre esta quarta-feira, 9, e sábado, 12. A divulgação dos resultados está prevista para segunda-feira, 14.

O questionário permitirá que cada entrevistado indique um primeiro e um segundo voto para o Senado, já que duas cadeiras estarão em disputa em São Paulo nas eleições de outubro.

Quais nomes serão testados para o Senado?

Além de Marina Silva, Simone Tebet, Guilherme Derrite, André do Prado e Salles, a pesquisa inclui Dra. Eliana Ferreira (PSTU), Ednelson Cesaretti (PCO), Geraldo Rufino (Podemos), Guto Schiavetto (Missão), Maíra de Souza (UP), Marcio Alves (UP), Petter Maahs (PCB), Soninha Francine (Cidadania), Weller Gonçalves (PSTU) e William Teixeira (Agir).

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Os entrevistados também poderão declarar voto branco ou nulo ou responder que ainda não sabem em quem votar.

Como será medida a disputa pelas duas vagas?

O Real Time Big Data apresentará a lista de candidatos de forma estimulada e randomizada. Cada eleitor poderá indicar até dois nomes: um para o primeiro voto e outro para o segundo.

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O formato permite medir separadamente as escolhas dos entrevistados para cada uma das duas cadeiras em disputa no Senado por São Paulo.

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Como será feita a pesquisa?

O levantamento será realizado em todo o estado de São Paulo entre 9 e 12 de setembro, com 2.000 eleitores. As entrevistas serão feitas por abordagens telefônicas e digitais, em uma combinação de entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial.

A margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.