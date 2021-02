Senado e Câmara escolhem os seus novos presidentes; acompanhe ao vivo

O Congresso Nacional vive nesta segunda-feira, 1º, um dia agitado com a escolha dos dois novos presidentes e as respectivas Mesas Diretoras das duas Casas. Os eleitos vão suceder Rodrigo Maia (DEM-RJ) na Câmara e Davi Alcolumbre (DEM-AP) no Senado.

No Senado, cuja votação começou no final desta tarde, há dois candidatos: o favorito Rodrigo Pacheco (DEM-MG), apoiado por Alcolumbre, pelo presidente Jair Bolsonaro e até pelo PT, e Simone Tebet (MDB-MS), que saiu candidata avulsa depois que o seu próprio partido abandonou a sua candidatura e decidiu apoiar Pacheco.

Outros três candidatos renunciaram momentos antes da votação: Jorge Kajuru (Cidadania-GO), Major Olímpio (PSL-SP) e Lasier Martins (Podemos-RS) – todos eles declararam apoio a Simone Tebet, o que não muda o favoritismo de Pacheco.

Câmara

Na Câmara, a disputa ganhou tensão nas últimas horas com o crescimento do favoritismo de Arthur Lira (PP-AL), o líder do Centrão que tem o apoio de Bolsonaro. A temperatura política e aumentou no final de semana depois que o DEM, partido de Maia, decidiu abandonar o bloco de Baleia Rossi (MDB-SP), candidato apoiado pelo atual presidente da Câmara.

Na sequência, o PSDB, como o DEM, anunciou isenção na disputa e liberou os seus parlamentares. Baleia tem o apoio da maioria dos partidos de esquerda, como PT, PCdoB e PDT.

Além dos dois favoritos, há outros seis candidatos: Luiza Erundina (PSOL-SP), Marcel van Hattem (Novo-RS), Alexandre Frota (PSDB-SP), André Janones (Avante-MG), Fábio Ramalho (MDB-MG) e General Peternelli (PSL-SP).

Para ser eleito em primeiro turno, o candidato precisa ter 257 dos 513 votos da Câmara. Se nenhum candidato atingir esse número, haverá um segundo turno entre os dois mais votados.

