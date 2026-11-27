A advocacia do Senado Federal defendeu que o ex-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) continue recebendo o seu subsídio de senador mesmo residindo nos Estados Unidos. O órgão argumentou que o fato de ele ter deixado o país não gera a automática perda do cargo e que cabe à Mesa Diretora do Senado decidir sobre a questão. Hoje, ele recebe um salário bruto de R$ 46. 366,19 — mais de 28 vezes o salário mínimo nacional.

O Senado respondeu a algumas ações populares apresentadas na Justiça Federal do Distrito Federal. São ações judiciais que podem ser apresentadas por pessoas comuns, sem mandato parlamentar e sem filiação partidária. O órgão foi acionado e apresentou defesa nesta quinta-feira, 26. As ações pedem que Flávio perca o mandato, porque dois dias depois do segundo turno das eleições presidenciais, nas quais ele foi derrotado, deixou o Brasil com a família, estabelecendo residência em Miami, nos EUA. O Zero Um disse que liderará a base bolsonarista de lá.

O principal argumento do Senado para defender a manutenção do salário e do cargo de Flávio é que um senador só perde a cadeira por decisão da própria Casa — seja pelas mãos do plenário, seja pela Mesa Diretora — e que existe direito à ampla defesa. “A perda do mandato (… ) deve ser declarada pela Mesa, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político com representação no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa”, diz trecho da manifestação.

Além disso, o órgão afirmou que a simples ausência do Brasil não é motivo suficiente para a cassação. “A ausência física do território nacional não se confunde, necessariamente, com a ausência às sessões parlamentares, tampouco caracteriza, por si só, o abandono das funções inerentes ao mandato eletivo, cujo exercício compreende atividades legislativas, fiscalizatórias e representativas que não se restringem à presença física nas dependências do Congresso Nacional”, diz outro trecho da manifestação.

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Já existem sobre a Mesa do Senado outros pedidos de cassação de Flávio, assim como ações judiciais movidas por parlamentares solicitando que ele perca o cargo. Até o momento, não há decisão nem pela via da Justiça nem pelo Senado.