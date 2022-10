Sem pesquisas: o único estado que ainda está no escuro no segundo turno

Mais de duas semanas após a definição do segundo turno e a doze dias do pleito decisivo, apenas um estado brasileiro ainda não teve nenhuma pesquisa eleitoral divulgada entre os institutos mais reconhecidos do país: Santa Catarina.

Em 2 de outubro, ficou definido que o senador Jorginho Mello (PL) enfrentaria o deputado federal Décio Lima (PT) no segundo turno catarinense. Apoiado por Jair Bolsonaro, Mello teve mais de 1,5 milhão de votos (38,6%), enquanto o candidato de Luiz Inácio Lula da Silva somou 710 mil votos (17,4%). Desde então, o eleitorado não sabe como está a disputa.

O instituto Real Time Big Data chegou a registrar uma pesquisa no estado com data de divulgação marcada para 13 de outubro, mas ela foi barrada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina a pedido da campanha de Jorginho Mello. Segundo a decisão assinada pela juíza auxiliar Ana Cristina da Rosa Grasso, a pesquisa em questão contraria as regras eleitorais ao não especificar os locais em que as entrevistas foram feitas ou os percentuais da amostragem.

O cenário deve mudar a partir da pesquisa Ipec, a primeira sobre o segundo turno do estado, marcada para ser divulgada na noite desta terça-feira, 18. Na sondagem divulgada pelo instituto no dia 30 de setembro, dois dias antes do primeiro turno, o instituto errou a sua projeção, que dava Mello com 29% dos votos válidos, o governador Carlos Moisés (Republicanos), em segundo com 23%, e Décio Lima apenas em quarto lugar, com 15% — abertas as urnas, no entanto, Mello teve 38,6%, enquanto Décio passou ao segundo turno com 17,4% — Moisés teve 16,9%,

Santa Catarina é o 10º maior colégio eleitoral do país, com 5,5 milhões de eleitores (3,5% do eleitorado total do país).