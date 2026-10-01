Sem Lula, presidenciáveis fazem último debate antes do primeiro turno
Principal adversário do petista, Flávio Bolsonaro confirmou presença e deve explorar a ausência do presidente para colar nele a imagem de "fujão"
A poucos dias do primeiro turno, os presidenciáveis se encontram nesta quinta-feira no debate realizado pela TV Globo. O confronto entre os postulantes ao Palácio do Planalto não contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Principal adversário do petista, o senador Flávio Bolsonaro confirmou presença e deve explorar a ausência do mandatário para colar nele a imagem de “fujão”.
Lula concederá entrevista ao podcast Flow no mesmo horário do debate da TV Globo.
Ainda que grande parte de seus auxiliares defendesse que ele comparecesse ao debate, o próprio Lula teria optado por não ir diante da expectativa de que os adversários se organizariam para promover uma artilharia pesada contra ele.
Ele garantiu, porém, que está disposto a ir “para o um contra um” nos eventuais debates diretos com Flávio caso a disputa presidencial vá para o segundo turno.
Garantiram presença no encontro, além de Flávio, Augusto Cury, Ronaldo Caiado e Romeu Zema.