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Política

Sem Lula, presidenciáveis fazem último debate antes do primeiro turno

Principal adversário do petista, Flávio Bolsonaro confirmou presença e deve explorar a ausência do presidente para colar nele a imagem de "fujão"

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 06h00 | Atualizado em 1 out 2026, 08h22
Seis homens, políticos brasileiros, em close-up, falando em microfones. Da esquerda para a direita: Lula de chapéu de palha e camisa vermelha, Bolsonaro de camisa branca e blazer azul, um homem de óculos e camisa azul, um homem de cabelo grisalho e camisa branca, um homem de óculos e gravata listrada, e um homem de barba rala e camisa preta com um broche amarelo
Da esquerda para a direita: Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos (Reprodução/.)
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A poucos dias do primeiro turno, os presidenciáveis se encontram nesta quinta-feira no debate realizado pela TV Globo. O confronto entre os postulantes ao Palácio do Planalto não contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Principal adversário do petista, o senador Flávio Bolsonaro confirmou presença e deve explorar a ausência do mandatário para colar nele a imagem de “fujão”.

Lula concederá entrevista ao podcast Flow no mesmo horário do debate da TV Globo.

Ainda que grande parte de seus auxiliares defendesse que ele comparecesse ao debate, o próprio Lula teria optado por não ir diante da expectativa de que os adversários se organizariam para promover uma artilharia pesada contra ele.

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Ele garantiu, porém, que está disposto a ir “para o um contra um” nos eventuais debates diretos com Flávio caso a disputa presidencial vá para o segundo turno.

Garantiram presença no encontro, além de Flávio, Augusto Cury, Ronaldo Caiado e Romeu Zema.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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